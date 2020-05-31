Политика Зеленский обнародовал свою декларацию за 2019 год

2020-05-31 11:30 195

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2019 год, согласно которой доходы Главы государства и членов его семьи составили 28 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Согласно декларации, доходы Главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 млн 602 тыс. 468 грн", - говорится в сообщении.

Указано, что семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 млн 600 тыс. гривен.

"С мая 2019 года Владимир Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной Главой государства зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 тыс. 787 грн", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в отчетном периоде зафиксирован рост заработной платы жены и уменьшение зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности Владимира Зеленского.

"В частности, в 2019 году семья Президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Владимир Зеленский задекларировал 4 млн 423 тыс. гривен, которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве, на улице Большой Васильковской, принадлежавшее его жене", - добавили в пресс-службе.

Указано, что семья Президента осуществила продажу корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 тыс. 144 гривны.

"Владимир Зеленский весной 2019 года избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации. Также Президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited. Владимир Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что компания PricewaterhouseCoopers провела в 2019 году оценку нескольких торговых марок. По данным соответствующего отчета, стоимость торговой марки "Вечерний квартал" составляет 45 млн 810 тыс. гривен. Стоимость торговой марки "Рассмеши комика" составила 14 млн 650 тыс. гривен. На основании произведенной оценки Владимир Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 5 млн 48 тыс. гривен, поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли.

"Также семья Зеленских получила 3 млн 200 тыс. гривен за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании. В 2019 году супруга Президента Елена Зеленская получила заем от Сергея Шефира в размере 5 млн гривен. Заем был возвращен до конца отчетного года", - указано в сообщении.

Отмечается, что Владимир Зеленский потратил в 2019 году 11 млн 500 тыс. гривен в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в Президенты Украины. На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567 тыс. 875 грн.

"В отчетном году Глава государства приобрел ОВГЗ, о чем говорилось выше. Поездка Владимира Зеленского в Султанат Оман оплачивалась за счет жены Президента Елены Зеленской. Согласно законодательству, расходы и сделки членов семьи не декларируются", - добавили в пресс-службе.

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