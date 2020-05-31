Мир видео Астронавты с корабля SpaceX взошли на борт МКС

2020-05-31 23:00 81
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Полет корабля к МКС длился почти 19 часов, на Землю после завершения миссии астронавты вернутся все тем же кораблем Crew Dragon.

Американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли покинули корабль Crew Dragon и взошли на борт Международной космической станции, момент перехода астронавтов на борт МКС транслировало NASA.

На МКС астронавты могут провести от 30 до 119 суток.

Полет корабля к МКС длился почти 19 часов. На Землю после завершения миссии астронавты вернутся все тем же кораблем Crew Dragon.

"Они это сделали. После вчерашнего запуска корабля, Боб Бенкен и Дуглас Харли официально присоединились к экипажу МКС", - заявили в NASA.

При переходе с корабля на МКС один из астронавтов ударился головой. На трансляции видно, что Харли постоянно держится за место удара.

На присоединение астронавтов к экипажу МКС отреагировал в Twitter Илон Маск: "Поздравляю Боба и Дуга со стыковкой и открытием люка МКС".

Напомним, что американские астронавты впервые попали на МКС с помощью корабля коммерческой компании. Астронавтов на околоземную орбиту отправила компания SpaceX Илона Маска, для которой этот запуск стал историческим, ведь до этого ее корабли осуществляли только беспилотные полеты.

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