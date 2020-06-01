Политика В США рассказали, как Украина может додавить Россию с Крымом: "пусть почувствуют цену..."

2020-06-01 15:00 237

Украина должна и дальше блокировать поставки воды в оккупированный Крым, чтобы додавить Россию

Об этом бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил во время онлайн-конференции, передает "Укринформ".

Дипломат порекомендовал украинцам придерживаться строгой политики по отношению к России и не пускать воду в Крым. Как отметил Джон Хербст, украинская власть должна и дальше ограничивать россиян в ресурсах - пусть почувствуют высокую цену, которую приходится платить за оккупацию.

"Прекращение водоснабжения является важным компонентом в этом вопросе", - подчеркнул бывший посол.

Джон Хербст добавил, что поддерживает ужесточение антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза. Он сомневается, что Запад введет новые ограничения, однако они не заставят себя ждать, если РФ начнет обострять ситуацию. Эксперт тут же добавил: "Санкции сами по себе продолжают оказывать серьезное влияние на Россию".

Стоит отметить, что после незаконной аннексии Крыма Украина перекрыла доступ к днепровской воде с материковой части страны вот уже несколько лет Кремль безуспешно пытается заставить украинскую власть возобновить поставки. Кроме того, Москва просит отменить все международные санкции, пока не закончится эпидемия китайского вируса.

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