Экономика Укрепления курса гривны 2020 году не будет. Минфин не видит оснований

2020-06-01 22:00 213

Экономическая ситуация в Украине не способствует укреплению курса гривны к доллару в 2020 году.

Если бы Национальный банк в марте не удержал ситуацию, то курс мог подскочить до 35 или 40 грн/$. Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр финансов Сергей Марченко.

Курс в бюджете

Министр напомнил, что в госбюджете-2020 заложен курс на уровне 30 грн/$.

«Мы не могли закладывать другой курс, учитывая, что бюджет формировался в марте, и на рынке были определенные курсовые колебания. Учитывая, какой был тренд в марте, мы взяли еще реалистично-оптимистичный курс. Курс гривны мог быть и 35, и 40, если бы Нацбанк вовремя не сдержал своими инструментами негативный тренд на рынке», — сказал он.

По его словам, при фактическом курсе ниже 30 грн/$ теряется часть доходов от таможни, от импортного НДС, который привязан к курсовой составляющей. С другой стороны появляется определенная экономия на обслуживании долга, которая не покрывает других потерь.

При этом в Украине сохраняется негативное сальдо торгового баланса. Официальный прогноз по сальдо внешней торговли товарами и услугами – минус 8,3 млрд долларов, напомнил министр.

«Я не сторонник резких шагов. Но сегодня макроэкономических оснований для укрепления гривны нет. Есть, может быть, кратковременные факторы, которые способствуют укреплению. Но я бы не сказал, что мы достаточно прочны как экономика, чтобы укреплять свою валюту», — сказал Марченко.

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