Экономика Доллар и евро сегодня подешевели - что происходит с валютой

2020-06-02 11:10 255
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Нацбанк Украины установил на 2 июня курс доллара на уровне 26,81 грн. 

Так, по сравнению с началом рабочей недели, доллар официально подешевел на 5 копеек.

Немного просел курс и единой валюты Евросоюза. Так, сегодня Евро подешевела на 12 коп. и составляет 29,8 грн.

Курс рубля изменился совсем незначительно, по состоянию на вторни к он составляет 0,384 грн.

На наличном рынке валют также произошгли некоторые изменения.

В частности, средний курс доллара в украинских обменниках 2 июня составляет 26,65-26,9 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке и в продаже подешевел на 7 коп. А вот курс Евро в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 8 коп. В среднем сегодня Евро по отношению к гривне составляет 29,4-29,9.

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Украина получит огромные деньги от МВФ, Шмыгаль озвучил дату: "общая сумма составит..." 2020-05-30 14:00 1446
Что происходит с долларом и евро - НБУ опустил курсы основных валют 2020-05-29 12:10 1056

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