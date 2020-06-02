Политика Коррупция в медицине и штрафы для пешеходов - какие проекты Рада рассмотрит сегодня

2020-06-02 09:38 270

На повестке дня Верховной Рады на 2 июня изменения в Таможенный и Бюджетный кодексы, а также законопроекты относительно проведения национальной инвентаризации лесов, по ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения.

Кроме того, сегодня рассмотрят изменения в постановление "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва".

Для включения в повестку дня и принятия решения предложены проекты законов относительно предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни и первые шаги дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности.

Также сегодня парламент Украины рассмотрит проект закона, который может разрешить украинцам менять отчество.

ВРУ намерена 2 июня определиться относительно уменьшения срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления, относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения и использования световозвращающих элементов пешеходами и участниками дорожного движения.

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