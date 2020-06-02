Политика Стратегия деоккупации Крыма - как Украина планирует вернуть полуостров

2020-06-02 12:15 198

Официальный Киев планирует утвердить стратегию деоккупацию Крыма в 2020 году, при этом большая ее часть будет считаться государственной тайной.

Как сообщил в интервью Укринформ поспред президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, возобновлен процесс наработки этой стратегии вместе с сотрудниками из Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и СНБО.

"Не хотел бы ничего говорить по поводу временных рамок, но мы с коллегами считаем, что было бы хорошо иметь эту стратегию деоккупации уже в нынешнем году", - сказал Кориневич.

По его данным рабочая группа на базе Минреинтеграции, которую возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников, занимается разработкой этой стратегии.

"В то же время следует понимать, что отдельные наработки по этому поводу существуют в различных органах и министерствах: МИД пишет проект своей части, в Минреинтеграции есть свой блок вопросов, в представительстве президента - свой блок. И сейчас надо все это свести воедино", - рассказал Кориневич.

Чиновник отметил, что часть этой стратегии должна быть открытой и публичной, в то время, как большая ее часть будет закрытой из соображений нацбезопасности.

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