Экономика Украинская делегация провела важные переговоры по Донбассу в Берлине: первые подробности

2020-06-02 22:00 597
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В Берлине на переговорах по ситуации на Донбассе украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой подчеркнула недопустимость прямого диалога с представителями ЛДНР.

Об этом глава МИД рассказал во время прямой трансляции в Facebook.

"На картах конкретно "пальцами" показали, где и что происходит, чтобы наши коллеги понимали, что с той стороны нам противостоят российские командиры - не так называемые донецкие или луганские, а именно русские, которые командуют этими военными корпусами", - подчеркнул министр.

Кроме того, по словам Кулебы, украинская делегация доказала, что представители так называемых ДНР и ЛНР в Трехсторонний контактной группе по Донбассу являются гражданами РФ.

"Тот факт, что представители так называемых ДНР и ЛНР в ТКГ на самом деле являются российскими гражданами, он также был доведен максимально четко и прозрачно", - заявил он.

Кулеба анонсировал скорую встречу глав МИД "Нормандской четверки".

 

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