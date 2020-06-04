Коронавирус Иммунитет против COVID-19 обнаружен у людей, которые не были заражены коронавирусом

2020-07-03 20:28 2151
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В организме некоторых людей, никогда ранее не болевших COVID-19, ученые выявили вспомогательные Т-клетки, способные распознавать и реагировать на опасный вирус, - сообщает Science alert.

Вероятной причиной может быть так называемая перекрестная реакция: когда особые Т-клетки-помощники развиваются в ответ на другой вирус или патоген. В результате, перенесшие обыкновенную простуду люди могут быть не восприимчивыми даже к китайскому коронавирусу нового типа.

По мнению ученых, именно эти Т-клетки "могут помочь генерировать более быстрый и более сильный иммунный ответ".

Среди групп пациентов с коронавирусом, изученных в этом исследовании, только у двоих были тяжелые случаи. Остальные 90% имели легкую или умеренную форму инфекции.

Однако некоторые скептики считают, что пока рано делать выводы, что перекрестная реакция играет какую-то роль в том, как именно протекает в организме человека COVID-19. Ведь уже за несколько месяцев данные могут быть неактуальными из-за быстрой мутации вируса.

Вместе с тем, авторы исследования отмечают, что "иммунная система связана с событием. Если это сильное событие, у вас будет сильная память".

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