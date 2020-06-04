Политика По стандартам НАТО: нардепы поддержали законопроект об изменении воинских званий

2020-06-04 18:00 246

Парламентарии приняли за основу и в целом законопроект №2247 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих. Соответствующее решение поддержал 291 народный депутат Украины.

Так, проектом закона предлагается внести изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" в части установления новых названий военных званий высшего офицерского состава, в соответствии с воинскими званиями, принятые в ведущих странах-членах НАТО.

Также предусматривается внесение изменения в Устав внутренней службы ВСУ, Дисциплинарного устава ВСУ, Строевого устава ВСУ, Устава гарнизонной и караульной служб ВСУ и Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно установления новых названий военных званий высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятые в ведущих странах-членах НАТО.

Напомним, что еще зимой Совет принял за основу законопроект об изменении воинских званий.

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