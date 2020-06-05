Экономика Курс валют в Украине - доллар дешевеет, а евро снова подорожал

2020-06-05 09:40 282

Американская валюта уже традиционно в конце рабочей недели в Украине немного тепяет свои позиции.

Нацбанк Украины установил на 5 июня курс доллара на уровне 26,69 грн., указано в сообщении на официальном сайте НБУ.

Таким образом, за минувшие сутки, доллар подешевел на 6 коп.

При этом официальный курс европейской валюты подроос на 3 коп. Сегодня он составляет 29,99 грн.

Рубль по отношению к гривне подешевел и составляет 0,385 грн.

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