Курс валют в Украине - доллар дешевеет, а евро снова подорожал

Американская валюта уже традиционно в конце рабочей недели в Украине немного тепяет свои позиции.
Нацбанк Украины установил на 5 июня курс доллара на уровне 26,69 грн., указано в сообщении на официальном сайте НБУ.
Таким образом, за минувшие сутки, доллар подешевел на 6 коп.
При этом официальный курс европейской валюты подроос на 3 коп. Сегодня он составляет 29,99 грн.
Рубль по отношению к гривне подешевел и составляет 0,385 грн.
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