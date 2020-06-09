Доллар в Украине подешевел, а евро снова ощутимо дорожает

После праздничных выходных в Украине продолжил свое постепенное удешевление американский доллар. А вот единая валюта ЕС официально опять немного подросла.
Нацбанк Украины установил на вторник, 9 июня, курс доллара на уровне 26,60 грн.
Так, по сравнению с последним рабочим днем прошлой недели, доллар подешевел на 9 коп.
В свою очередь Евро подорожало сразу на 15 коп. Официальный курс европейской валюты в Украине сегодня составляет 30,14 грн.
Ррубль также подорожал, его курс на 9 июня составляет 0,387 грн.
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