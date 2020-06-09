Экономика Доллар в Украине подешевел, а евро снова ощутимо дорожает

2020-06-09 13:42 162
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После праздничных выходных в Украине продолжил свое постепенное удешевление американский доллар. А вот единая валюта ЕС официально опять немного подросла.

Нацбанк Украины установил на вторник, 9 июня, курс доллара на уровне 26,60 грн. 

Так, по сравнению с последним рабочим днем прошлой недели, доллар подешевел на 9 коп.

В свою очередь Евро подорожало сразу на 15 коп. Официальный курс европейской валюты в Украине сегодня составляет 30,14 грн.

Ррубль также подорожал, его курс на 9 июня составляет 0,387 грн.

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Экономика

Доллар в Украине подешевел, а евро снова ощутимо дорожает 2020-06-09 13:42 162
Сегодня руководство МВФ решает, получит ли Киев 5 млрд долларов кредита 2020-06-09 12:16 216
Курс валют в Украине - доллар дешевеет, а евро снова подорожал 2020-06-05 09:40 1815
Когда Украина получит 1,9 млрд долларов от МВФ - стала известна дата 2020-06-04 08:11 1365

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