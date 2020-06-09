Политика Зеленский подал в Раду законопроект о референдуме по земельному вопросу

2020-06-09 11:41 267
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3612 О народовластии через всеукраинский референдум. Документ подал президент Владимир Зеленский,

Как сообщается на сайте парламента, проект закона 9 сегодня был получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Глава государства определил законопроект как безотлагательный. Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы.

Напомним, 5 марта 2020 года Рада вынесла на общественное обсуждение проект закона О всеукраинском референдуме. Парламентский комитет рассмотрел два из трех законопроекта о референдуме и рекомендовал отправить их на доработку. Принятый закон об открытии рынка земли предусматривает проведение референдума по вопросу продажи земли иностранцам.

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