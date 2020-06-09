Спорт Новым тренером турецкого "Фенербахче" может стать Сергей Ребров

2020-06-09 14:45 54

Известный украинский футболист и опытный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров в новом сезоне может возглавить турецкий "Фенербахче".

Как сообщает Turkiye Gazetesi, еще в начале марта "Фенербахче" расторг контракт с Эрсуна Янала и теперь находится в поисках нового тренера. Агент Реброва Шандор Варга подтвердил, что турки контактируют с тренером и уже начали переговоры.

"Фенербахче" заинтересован в Реброве. Президент клуба несколько раз разговаривал с ним по телефону, – говорит Варга.

Напомним, Сергей Ребров в 2002-2004 годах выступал в составе "Фенербахче" (38 матчей, 4 гола). В 2009 году начал карьеру тренера в молодежки киевского "Динамо". В 2014 году полноценно возглавил киевский клуб и дважды выиграл чемпионат Украины. После этого был год в "Аль-Ахли", откуда Ребров перебрался в "Ференцварош", который идет на первом месте в чемпионате Венгрии.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире