Политика Украину предупредили о возможной агрессии России из-за засухи в Крыму

2020-06-09 21:30 243
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Эксперт Украинского института будущего в Киеве Андреас Умланд отметил, что в условиях климатических изменений аннексированный Российской Федерацией Крым долго без пресной воды не продержится.

Об этом он заявил в комментарии изданию Крым.Реалии.

Он подчеркнул, что проблемы с водой в Крыму могут стать причиной очередного военного вторжения России на территорию Украины.

«Вопрос таким образом становится все более острым. Я боюсь, что в какой-то момент кому-то в Кремле может показаться, что вот нужно решить этот вопрос. Раз мы не можем, или не хотим это решить технологическим путем, то явный выход – завоевание Северо-Крымского канала до Днепра. Это означало бы большую войну», - сказал Умланд.

Российская сторона на подобные заявления пока не отреагировала, однако из-за такого предположения украинские военные и полиция усилили охрану объектов инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях.

Сообщается также, что президент американского фонда «Джеймстаун» Глен Говард также отметил, что засуха, которая стала рекордной за 150 лет наблюдений, может побудить РФ к активным действиям, в частности на установление контроля над Северо-Крымским каналом.

Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что без деоккупации Крымского полуострова днепровскую воду туда поставлять не будут. Также он подчеркнул, что Украина готова дать отпор, если Россия начнет наступление из-за дефицита воды.

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