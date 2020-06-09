Политика Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки Украины

2020-06-09 20:00 66

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки Украины (СВР) нового главу - Валерия Кондратюка. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке, органах безопасности, на дипломатической службе и в других государственных органах, позволяют Валерию Витальевичу Кондратюку успешно выполнять весь спектр ответственных задач для нашей страны", - сказал Глава государства.

Президент вручил новоназначенному главе СВР служебное удостоверение.

Отмечается, что Владимир Зеленский выразил убеждение, что под руководством Валерия Кондратюка Служба внешней разведки усилит свою способность защищать национальные интересы в условиях гибридной войны против Украины.

Со своей стороны Валерий Кондратюк поблагодарил Президента за высокое доверие.

"Я понимаю свою личную ответственность за выполнение возложенных на Службу внешней разведки задач", - отметил он.

Валерий Кондратюк отметил, что приоритетами в его деятельности на посту главы СВР является укрепление агентурного аппарата, улучшение работы информационно-аналитических подразделений, развитие кибер и технической разведки, совершенствование материально-технической базы, социальная защита работников службы и членов их семей.

Указывается, что на церемонии присутствовали Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Андрей Таран, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

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