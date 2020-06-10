Экономика МВФ утвердил новую программу для Украины - получим почти 5 млрд долларов

2020-06-10 08:39 162

МВФ утвердил 18-месячное резервное соглашение для Украины с доступом к 3,6 млрд специальных прав заимствования СДР (около 5 млрд долларов США).

"Новая программа направлена ​​на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать, что Украина готова вернуться к росту после окончания кризиса", - сообщает пресс-служба Фонда.

Новое соглашение заменяет 14-месячную программу SBA, которая была утверждена в декабре 2018 года, и была направлена на поддержку стабильности в течение года в связи с выборами.

Политика в рамках новой договоренности будет сосредоточена на четырех приоритетах: смягчение экономических последствий кризиса, в том числе путем поддержки домашних хозяйств и предприятий; обеспечение постоянной независимости центрального банка и гибкого обменного курса; обеспечение финансовой стабильности при возмещении затрат по банковским решениям; продвижение ключевых мер управления и борьбы с коррупцией для сохранения и углубления последних достижений.

Утверждение SBA позволяет немедленно выплатить эквивалент 1,5 млрд СДР (около 2,1 млрд долларов США). Остальная часть средств будет разделена на четыре этапа.

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