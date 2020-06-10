Экономика Доллар в Украине снова начал дорожать - курс приближается к 27 грн

2020-06-10 12:43 174
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После нескольких дней постепенного падения доллар США снова начал укрепляться. Так, сегодня средний курс доллара в украинских обменниках составляет 26,52-26,75 грн.

Как сообщает "Минфин", за последние сутки доллар в покупке подорожал на 4 коп., а в продаже остался на предыдущем уровне.

Евро в покупке подорожало на 15 коп., а в продаже - на 10 коп. и составляет 29,75-30,30грн.

Российский рубль немного подешевел в покупке, составив 0,340-0,390 грн.

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Доллар в Украине снова начал дорожать - курс приближается к 27 грн 2020-06-10 12:43 174
МВФ утвердил новую программу для Украины - получим почти 5 млрд долларов 2020-06-10 08:39 282
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