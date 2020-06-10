Спорт Блохин прокомментировал продление контракта с Шевченко

2020-06-10 18:00 237
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Украинский футболист, тренер, обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин прокомментировал продление контракта с наставником украинской национальной команды Андреем Шевченко.

Блохин считает такое решение УАФ важным и логичным.

"Очевидно, было важно сохранить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины. Все логично. Почему нет? Сборная добилась ярких побед, вышли на чемпионат Европы с первого места в группе. Хороший результат, все довольны.

Не знаю, какие сейчас задачи поставят перед ним, но понятно, что ни один тренер не работает без задач. Так не бывает. Какими они будут на финальную часть Евро? Посмотрим. Самое главное, что потенциал у сборной хороший", - сказал он.

Отдельно Блохин прокомментировал перенос Чемпионата Европы на 2021 год. И указал, что это может сказаться как на сборной, так и всех других украинских командах.

"Немного обидно, что перенесли Евро, потому что сборная сейчас была в накате. Какой она будет через год - посмотрим. Команда давно не играла. Дождемся осенних матчей и посмотрим. Жизнь покажет", - отметил Блохин.

Шевченко, комментируя продление контракта с УАФ, отметил, что ему приятно соответствующее решение исполкома.

"Мы изучим условия контракта, и подпишем его. Договоренность есть. Очень хороший день сегодня", - сказал он по этому поводу.

Президент УАФ Андрей Павелко, в свою очередь, сообщил, что Шевченко искренне "живет сборной" и не озвучивал никакого дополнительного условия контракта.

В общем, контракт с Шевченко и его тренерским штабом будет продлен до 31-го декабря 2022 года.

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