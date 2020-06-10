Политика "Люди должны общаться как они хотят": Зеленский встал на защиту языков меньшинств Украине

2020-06-10 20:30 267

Президент Владимир Зеленский высказался о языках в Украине

Свою позицию он озвучил в интервью "Украинской Правде".

"Все люди, которые что-то запрещали, они потом стали на грабли. И из-за них, из-за их политики неразумной, незамысловатой, необразованной, непрофессиональной, на этом играли. И люди на этом дрались друг с другом. Есть государственный язык украинский. А люди должны общаться как они хотят", – отметил он.

Также президент уверен, что не стоит забывать и о других языках.

"Государственный язык – украинский. Но надо помнить, что у нас не простая геополитическая карта нашей страны, и много меньшинств, и языков меньшинств... Все надо наоборот делать, не надо ничего запрещать. Наоборот – надо поддерживать, давать на это деньги, программы. Чтобы они не чувствовали, что у них что-то забирают", – отметил президент.

Ранее мы сообщали, что российский актер и блогер Стас Садальский набросился с критикой на Владимира Зеленского

Он обвинил президента Украины в том, что тот якобы обещал сделать русский язык вторым государственным, но не сдержал свое слово.

«Для американцев русские, украинцы и белорусы — один народ. И правильно почему это не хочет понять господин Зеленский? Как вы думаете почему? Эх, Зеленский, толку с вашего управления не будет! Ведь обещал сделать русский язык государственным. Соврал», — довольно фамильярно отметил актер.

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