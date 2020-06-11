Политика Зеленский рассказал о политической игре и главной ошибке Порошенко

2020-06-11 11:14 225

Владимир Зеленский в интервью УП рассказал о встрече со своим предшественником Петром Порошенко, который предлагал ему какую-то помощь.

"Порошенко с самого начала моего президентства хотел со мной встретиться. Я не видел в этом никакого смысла. Не видел в этом смысла из-за того, что все, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой. Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что во время президентской избирательной кампании по инициативе Порошенко в его адрес и его семьи звучало много неправдивой "грязной" информации.

Также президент рассказал, что Порошенко много раз хотел с ним встретиться: "Говорил, мы можем найти взаимопонимание, там какую-то помощь на международной арене. А он рассказывал обо мне какие-то байки международным партнерам с самого начала. Каждый раз, когда я встречался с лидерами из-за границы, они меня воспринимали сначала как... Настороженно? Очень. Как врага Украины. Такой усиленный психологический портрет сделал сам господин Петр Алексеевич или его люди. Вот и все".

Зеленский признал, что согласился встретиться с Порошенко.

"Я считаю, что его главная ошибка, что он считает себя президентом Украины. До сих пор. И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные никто. Так оно и будет, поверьте мне", - считает Зеленский.

При этом президент уверен, что с Порошенко нельзя договариваться.

"Это говорят как его бывшие друзья, так и его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла. Ну, просто нет смысла", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Зеленский не стал отвечать, хочет ли он, чтобы Порошенко "сидел". "Человек должен "сидеть", если есть за что "сидеть". Вот и все. А за что "сидеть", устанавливают правоохранительные органы, затем приговор выносит суд", - сказал он.

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