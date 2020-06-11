Как изменились курсы валют на новостях о новом транше кредита МВФ

Нацбанк Украины установил на 11 июня курс доллара на уровне 26,63 грн., сообщается на официальном сайте НБУ.
Так, за минувшие сутки доллар не только не подорожал, но и подешевел на новостях о новом транше кредита МВФ. Правда, снижение официального курса валюты США составило всего 1 коп.
Тем врепенем единая валюта ЕС подорожала сразу на 20 коп. Курс евро сегодня составляет 30,28 грн.
Рубль остался на прежнем уровне и составляет 0,387 грн.
Напонми, ранее в НБУ заявили, что не ожидают значительных колебаний на валютном рынке после выхода страны из карантина.
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