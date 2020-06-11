Экономика Как изменились курсы валют на новостях о новом транше кредита МВФ

2020-06-11 14:44 201
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Нацбанк Украины установил на 11 июня курс доллара на уровне 26,63 грн., сообщается на официальном сайте НБУ.

Так, за минувшие сутки доллар не только не подорожал, но и подешевел на новостях о новом транше кредита МВФ. Правда, снижение официального курса валюты США составило всего 1 коп.

Тем врепенем единая валюта ЕС подорожала сразу на 20 коп. Курс евро сегодня составляет 30,28 грн.

Рубль остался на прежнем уровне и составляет 0,387 грн.

Напонми, ранее в НБУ заявили, что не ожидают значительных колебаний на валютном рынке после выхода страны из карантина.

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Экономика

Как изменились курсы валют на новостях о новом транше кредита МВФ 2020-06-11 14:44 201
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