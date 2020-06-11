Зеленский заявил, что доволен работой премьера Дениса Шмыгаля

Президент Владимир Зеленский доволен работой премьер-министра Дениса Шмыгаля, который уже сто дней во главе правительства. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.
В ответ на вопрос, доволен ли он сейчас работой премьера, Зеленский сказал: "Да, он неплохой".
Президент также отметил, что когда искали кандидатуру на пост главы Кабминна, речь шла о том, выбирать его из действующих министров, руководителей облгосадминистраций или из бизнеса.
"Он (Шмыгаль) был председателем Ивано-Франковской ОГА, он немного поработал министром регионального развития, помните? Мы увидели - вот реальная кандидатура", - пояснил Зеленский.
Напомним, что ранее денис Шмыгаль представил программу стимулирования экономики. Программа рассчитана на три года и включает примерно 230 пунктов, где также прописаны меры по восстановлению всех видов бизнеса.
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