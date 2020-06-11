Политика Песков заявил, что Россия пытается сделать Украину единой

2020-06-11 21:00 171

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российские власти продолжают работу над урегулированием ситуации на Донбассе, чтобы "Украина стала единой страной", пишет ТАСС.

"Конечно, мы все работаем для того, чтобы Украина стала единой страной, где прекратится этот внутриукраинский конфликт", - отметил Песков.

Также он заявил, что "ЛДНР" "это самопровозглашенные "республики", которые заявили о выходе из Украины".

Прокомментировал Песков и ситуацию с тем, что представители "ЛДНР" на переговорах в Минске имеют российские паспорта.

"Там допустимо двойное гражданство", - утверждает российский чиновник.

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