Политика "Давайте смотреть правде в глаза" - глава МИД Украины поддержал двойное гражданство

2020-06-12 10:39 285
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос двойного гражданства вызывает дискуссии в Украине, поэтому необходимо найти сбалансированное решение.  

"Что касается двойного гражданства. Этот вопрос вызывает дискуссии, есть разные люди, которые поддерживают эту идею, которые не поддерживают. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение", − сказал чиновник в эфире украинского телеканала.

По его словам, с начала 90-ых годов, когда принималась Конституция Украины и вводилось правило о едином гражданстве, ситуация в корне изменилась.

"Давайте смотреть правде в глаза: миллионы украинцев за это время по разным причинам выехали за границу. При этом, они хотят оставаться гражданами Украины, миллионы из них помогали Украине в самые трудные для нее минуты", − отметил министр.

При этом Кулеба подчеркнул, что наличие двух паспортов недопустимо для госслужащих, для представителей власти, а также не может быть двойного гражданства с государством-агрессором.

Глава МИД уточнил, что комментируя этот вопрос, представляет личную позицию.

"Я не представляю сейчас тут позицию государства, комментируя это. Я, как министр иностранных дел, как человек, который видит эту проблему, хочу подчеркнуть, что мы в Украине должны найти сбалансированное решение для этого, для того, чтобы украинцы, которые рассыпаны сейчас по всему миру, имели возможность не разрывать связь с родиной", − указал он.

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