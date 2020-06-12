Политика МИД Украины пытается сгладить дипскандал с Грузией из-за Саакашвили

2020-06-12 14:46 258

Грузия была и остается стратегическим партнером и надежным союзником Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, противодействия вооруженной агрессии со стороны РФ, осуществлении внутренних структурных реформ и экономического сотрудничества.

Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, комментируя содержание разговора посла Украины в Грузии Игоря Долгова с представителями внешнеполитического ведомства государства.

"11 июня 2020 года посла Украины в Грузии Игоря Долгова пригласили в Министерство иностранных дел Грузии из-за обеспокоенности грузинской стороны по поводу отдельных высказываний гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили. В ходе беседы грузинская сторона подчеркнула, что расценивает заявления господина Саакашвили как вмешательство иностранного гражданина во внутреннюю политику Грузии", - заявила Зеленко.

По словам дипломата, на повестке дня разговора среди прочего также находились вопросы дальнейшего развития стратегических украинского-грузинских отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

"Содержание разговора в МИД Грузии посол Украины оперативно довел до сведения руководства МИД Украины. Грузия была и остается стратегическим партнером и надежным союзником Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, противодействия вооруженной агрессии со стороны РФ, осуществлении внутренних структурных реформ и экономического сотрудничества", - добавила пресс-секретарь МИД.

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