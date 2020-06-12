Спорт Сегодня после карантина возобновляется чемпионат Италии - расписание матчей

2020-06-12 15:37 249
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Большой футбол возвращается на стадионы Европы. Сегодня в Италии решили возобновить игры с ответных матчей Кубка, а не чемпионата.

12 июня в Турине сойдутся "Ювентус" и "Милан". А завтра пройдет противостояние "Интера" и "Наполи". 25 тур Серии А начнется же 20 июня матчем "Торино" – "Парма". Более трех месяцев длилась пауза в итальянском футболе. 

Расписание поединков чемпиоанта Италии:

  • 12 июня, 22:00, Кубок Италии, "Ювентус" – "Милан"
  • 13 июня, 22:00, Кубок Италии, "Интер" – "Наполи"
  • 20 июня, 20:30, Серия А, "Ториино" – "Парма"
  • 20 июня, 22:45, Серия А, "Верона" – "Кальяри"
  • 21 июня, 20:30, Серия А, "Аталанта" – "Сассуоло"
  • 21 июня, 22:45, Серия А, "Интер" – "Сампдория"
  • 22 июня, 20:30, Серия А, "Лечче" – "Милан"
  • 22 июня, 20:30, Серия А, "Фиорентина" – Бершиа"
  • 22 июня, 22:45, Серия А, "Болонья" – "Ювентус"

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Спорт

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