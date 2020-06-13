Экономика Доллар и евро ушли в отрыв, НБУ удивил новым курсом валют: что ждет гривну

2020-06-13 12:30 108
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Курс валют в Украине сегодня, 13 июня, очень удивит украинцев

В частности, государственный регулятор традиционно опубликовал новый курс валют, который начнет действовать с 13 июня.

Так, Национальный банк неожиданно ослабил гривну по отношению к курсам доллара и евро.

По отношению к американскому доллару НБУ ослабил гривну на 13 копеек, а к евро - на три копейки.

Таким образом, госрегулятор установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 американских США – 2673,03 гривен (+0,13 грн)

– 100 евро – 3021,19 гривен (+0,039 грн).

 Что касается межбанка, то курс доллара на нем вырос на 9 копеек до 26,78 грн/$. За сто евро придется отдать 30,26 гривен (снизился на 10 копеек).

Ранее мы рассказывали, что будет с курсом доллара в конце июня. Финансисты утверждают, что серьезное влияние на национальную валюту окажут согласование программы МВФ для Киева и выкуп НБУ рекордного в 2020 году объема долларов. Но неопределенность экономической ситуации внутри Украины остается довольно высокой. Поэтому ситуационные всплески курса доллара время от времени могут иметь место.

Аналитик Юрий Нетесаный прогнозирует до конца июня подорожание курса доллара в коридоре 26,3-27 грн/$. Он также порекомендовал украинцам, которые используют доллар для сохранения финансовых ресурсов, пока не идти в обменники. А покупать валюту лучше в момент, когда доллар укрепиться на отметке в 26,5 гривен.

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