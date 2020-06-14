Экономика Доллар резко взлетит после выходных, новый курс валют от НБУ: чего ждать украинцам

2020-06-14 12:30 1584
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Курс валют в Украине 14 июня переменится в другую сторону, доллар и евро застынут в преддверии мощнейшего удара по гривне

Об этом сообщает Politeka со ссылкой прогноз Национального банка Украины.

Так, согласно прогнозу, сегодня сто долларов обойдутся вам в 26,5999 гривен. А уже в понедельник валюте подпрыгнет до 2673,03 грн (+13,04).

Аналогичная ситуация будет и с курсом евро: валюта будет сегодня продаваться по 3017,23 грн, а в понедельник подорожает до 3021,19 гривен (+3,96).

До этого мы писали, что финансисты спрогнозировали курс валют на конец июня, а также какое влияние на гривну окажет новая программа Международного валютного фонда.

В частности, достаточно серьезный скачек курса доллара и евро возможен после отмены карантина - 22 июня, а также в ходе восстановления деловой активности в Украине по ходу снятия карантинных мер. Не менее сильно повлияет на курс валют и выкуп Национальным банком Украины рекордноо в этом году количества долларов США.

Экономический эксперт Евгения Ахтырко, сейчас паника на валютном рынке миновала, а специалисты зафиксировали небольшое ревальвационное давление, которое вызвано улучшением показателей торгового баланса и в целом позитивной тенденцией и фоном.

 

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