Политика Глава МИД Украины заявил, что Донецк и Луганск могут получить гораздо больше полномочий

2020-06-15 13:45 231
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу"заявил, что жители ОРДЛО даже без особого статуса Донбасса получат в Украине больше прав, чем под оккупацией РФ. 

"Я могу гарантировать на сто процентов, что даже без особого статуса у граждан на этих территориях в составе Украины будет в тысячу раз больше прав и ресурсов, чем сейчас под оккупацией Российской Федерации", - уверяет чиновник.

Также дипломат назвал другие альтернативы, которые существуют для Донбасса в Украине помимо "особого статуса". В частности, реформа децентрализации наделяет широкими полномочиями общины и реально возвращает власть на места. В рамках этой реформы Донецк и Луганск могут получить гораздо больше полномочий, чем они имели до 2014 года.

Коме того, есть закон "Об особенностях местного самоуправления", где могут быть введены какие-то дополнительные элементы с учетом специфики региона, в котором столь длительное время идет война.

В начале июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать особый статус Донбасса и Крыма в своих пределах.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об особом статусе Донбасса в сентябре 2014 года. Изначально действие закона было предусмотрено на три года, однако парламент принимал решение о его продлении. Норма закона об особом статусе Донбасса начнет действовать, только когда страна-агрессор выведет с территории Украины все незаконные вооруженные формирования, боевиков, наемников и военную технику.

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