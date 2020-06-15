В Минздраве анонсировали изменения системы финансирования больниц

В Украине с 1 июля в силу вступят изменения, которые позволят финансировать больницы на прошлогоднем уровне. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Что касается пересмотра тарифов, недопущения увольнения медработников: уже на согласовании находятся соответствующие нормативные документы о внесении изменений: не было допущено финансирование меньше, чем было в прошлом году. Эти изменения, думаю, что вступят в силу с 1 июля. И, соответственно, медицинские учреждения получат финансовый ресурс, который позволит платить зарплаты и не закрыться", - отметил Степанов.
Также он подчеркнул, что данные меры будут действовать до конца года.
"Паралельно мы отрабатываем механизмы, каким образом с 2021 года будет функционировать система медицинской помощи", - заявил глава Минздрава.
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