Коронавирус В Минздраве анонсировали изменения системы финансирования больниц

2020-06-15 21:00 270

В Украине с 1 июля в силу вступят изменения, которые позволят финансировать больницы на прошлогоднем уровне. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается пересмотра тарифов, недопущения увольнения медработников: уже на согласовании находятся соответствующие нормативные документы о внесении изменений: не было допущено финансирование меньше, чем было в прошлом году. Эти изменения, думаю, что вступят в силу с 1 июля. И, соответственно, медицинские учреждения получат финансовый ресурс, который позволит платить зарплаты и не закрыться", - отметил Степанов.

Также он подчеркнул, что данные меры будут действовать до конца года.

"Паралельно мы отрабатываем механизмы, каким образом с 2021 года будет функционировать система медицинской помощи", - заявил глава Минздрава.

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