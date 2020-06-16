Стала известна точная дата назначения новых министров

В четверг, 18 июня Верховная Рада планирует вынести на голосование в сессионном зале кандидатуры министров образования и окружающей среды, сообщает УНН.
"Министра образования рассматривали, г-на Шкарлета. Пообщались, еще не делали голосования. Голосование будет сначала в группах, а затем уже, по протоколу, надо делать „фракцию". Я лично буду поддерживать. В сессионном зале это может быть вынесено на четверг, если мы, как фракция, его будем продвигать. Если мы решим этого не делать, то будет снят вопрос", — заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
По его словам, в тот же день парламент планирует назначить Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
Ранее СМИ сообщали, что Минобразования может возглавить Сергей Шкарлет - самый молодой ректор, баллотировавшийся от БПП. Что касается главы министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, проект постановления о его назначении был зарегистрирован в Раде 3 июня.
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