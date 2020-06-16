Коронавирус Коронавирус в мире: Бразилия обогнала США по темпам заражения коронавирусом

2020-06-16 14:12 105

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 8,112 млн человек, по данным платформы Worldometers на вторник, 16 июня.

При этом 4,201 млн уже успели выздороветь. В то же время от осложнений болезни умерли 439 тыс. человек.

За минувшие сутки подтверждено более 124 тыс. новых случаев заражения.

Также с 15 по 16 июня, умерли 3415 человек. В лидерах по темпам заражения Бразилия: 23,6 тыс. случаев за сутки. В США - 20,7 тыс., в Индии – более 10 тыс., в России – 8,2 тыс., в Пакистане – 5,2 тыс. и около 5 тыс. в Чили.

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