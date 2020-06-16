Политика Украина может стать членом НАТО в "правильный момент" – посол США

2020-06-16 17:00 252
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У Украины есть шансы стать членом Североатлантического альянса, когда для этого наступит правильный момент.

Об этом заявила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон во время видеоконференции.

Отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли считать признание Украины членом Программы расширенных возможностей НАТО "последним шагом" к членству в Альянсе или заменой членства, посол отметила, что это не является "ни тем, ни другим".

"Этот шаг является демонстрацией, что Украина очень важна для НАТО. Это позволит иметь больше совместных учений и обеспечить лучшую совместимость сил", - отметила Кей Бейли Хатчинсон.

Посол отметила, что нет оснований утверждать, что партнерство расширенных возможностей должно заменить потенциальное будущее членство Украины в Альянсе.

"Я надеюсь, что Украина будет членом НАТО, когда наступит правильный момент", - отметила Хатчинсон.

Она добавила, что такой статус для Украины, как и Грузии, подтверждает, что эти страны являются для НАТО ближайшими партнерами и им оказывают особое внимание, поскольку обе стали жертвами вооруженной агрессии со стороны России.

Кей Бейли Хатчинсон подчеркнула, что США и дальше будут продолжать непоколебимую поддержку суверенитету Украины.

Напомним, 12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Этот статус является частью партнерской инициативы НАТО по взаимодействию, целью которой является поддержка и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

Новый вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что после получения статуса партнера НАТО расширенных возможностей Украины и дальше стремится к членству в Альянсе.

В Кремле заявили, что предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями "не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".

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