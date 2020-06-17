Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 17 июня - повестка дня

2020-06-17 11:09 216
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Верховная Рада сегодня рассмотрит изменения в Земельный кодекс и другие законодательные акты по планированию использования земель. Об этом свидетельствует повестка дня Рады на 17 июня.

Для рассмотрения в первом чтении нардепам предложен проект закона о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Также Рада заслушает отчеты следственных комиссий по вопросам расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов, злоупотребления служебным положением некоторых должностных лиц и расследование сведений относительно соблюдения требований законодательства во время смены владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию РФ.

Нардепы намерены включить в повестку дня внесение некоторых изменений в Регламент ВР, в частности относительно графика проведения пленарных заседаний.

 

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