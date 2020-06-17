Спорт Команда тренера Сергея Реброва досрочно стала чемпионом Венгрии

2020-06-17 14:11 105
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В 30-м туре команда известного украинского тренера Сергея Реброва обыграла в гостях "Гонвед" и досрочно оформила титул за три тура до конца чемпионата.

В составе "Ференцвароша" также играют украинские полузащитники Александр Зубков и Игорь Харатин. В матче против "Гонведа" в стартовом составе вышел Зубков, а Харатин вышел на замену на 77-й минуте. Зубков отметился ассистом на 53-й минуте, на его счету 10+11 по системе "гол+пас".

"Я думаю, что очень сложно защитить чемпионский титул. Я доволен тем, что нам это удалось. Я внес изменения в стартовый состав, но в этом не было риска, ведь все игроки были сосредоточены с первой минуты. Нам приходится играть много матчей за короткий отрезок времени – это сложно. Но все понимали, насколько важен этот матч, сыграли соответствующе. Для меня важен каждый игрок, каждый внес свой вклад. Защитить титул намного сложнее, чем взять его в первый раз. Ключевой момент – это развитие, без него бы не было еще одних золотых медалей", – прокомментировал победу Ребров.

Для украинского тренера это уже седьмой титул в карьере. Ранее он дважды выигрывал чемпионат Украины, Кубок и один раз Суперкубок с "Динамо". Также теперь на его счету два подряд чемпионства в Венгрии с "Ференцварошем".

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