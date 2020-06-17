Коронавирус Озвучены новые критерии для ужесточения карантина в регионах

2020-06-17 19:00 285
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На заседании 17 июня Кабмин принял решение не только продлить карантин до 31 июля, но и увеличить число признаков для ужесточения карантина в регионах. Теперь, кроме инцидентности, загруженности коек и охвата населения тестами на Covid-19, будет учитываться также коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19.

Об этом в Telegram-канале сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, до конца карантина в Украине будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без средств индивидуальной защиты. А в транспорте будет запрещены перевозки пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

А в регионах со значительным распространением Covid-19 в рамках ужесточения карантина могут ограничивать

  • проведение спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;
  • деятельность учреждений, оказывающих услуги по размещению;
  • работу метрополитена;
  • перевозки пассажиров во всех видах сообщений;
  • посещения учреждений дошкольного образования;
  • работу культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;
  • деятельность заведений.

Регионом со значительным распространением коронавируса будет считаться регион, с одним из таких признаков:

  • загруженность коек больниц для пациентов с коронавирусом составляет более 50%;
  • среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 более 11%;
  • показатель динамики роста случаев инфицирования Covid-19 более чем 8 случаев 100 тыс. населения.

Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

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