Озвучены новые критерии для ужесточения карантина в регионах

На заседании 17 июня Кабмин принял решение не только продлить карантин до 31 июля, но и увеличить число признаков для ужесточения карантина в регионах. Теперь, кроме инцидентности, загруженности коек и охвата населения тестами на Covid-19, будет учитываться также коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19.
Об этом в Telegram-канале сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, до конца карантина в Украине будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без средств индивидуальной защиты. А в транспорте будет запрещены перевозки пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.
А в регионах со значительным распространением Covid-19 в рамках ужесточения карантина могут ограничивать:
Регионом со значительным распространением коронавируса будет считаться регион, с одним из таких признаков:
Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.
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