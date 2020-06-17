Политика Кулеба сообщил, что дает Украине программа расширенных возможностей НАТО

2020-06-17 19:30 219

Программа расширенных возможностей НАТО направлена на достижение большей совместимости Украины с Альянсом. Об этом в интервью "Радио НВ" сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Логика очень проста: любой инструмент, который позволяет нам еще теснее взаимодействовать с Альянсом, который позволяет нам еще эффективнее достигать совместимости с вооруженными силами государств-членов, является по определению полезным. Если есть программа расширенных возможностей НАТО, есть такие расширенные возможности достигать тех целей, которые я назвал, значит надо быть участником этой программы. Вы правы, это не автоматически какой-то стадией перед получением ПДЧ или членства, это просто еще один формат, в котором мы получаем дополнительные возможности для взаимодействия с Альянсом", - сказал Кулеба.

По его словам, для министра в этой истори важное другое - то, что когда этот процесс Украина начинала, все уверяли, что получить статус партнера с расширенными возможностями не удастся, так же как сейчас говорят, что Украина никогда не станет членом НАТО.

"Наше участие в партнерстве - это допуск к новым учениям, новым совместным тренировокам и совместным проектам с Альянсом. То есть это дополнительный инструмент нашего углубления в систему. Второй момент, который является чрезвычайно важным - это то, что партнерство означает углубленный обмен разведданными. Это новый уровень доверия", - отметил дипломат.

Также он сообщил, что отныне существуют дополнительные возможности для взаимодействия с секретариатом НАТО.

"Это все направлено на одно - большая совместимость, больше взаимопонимания", - подчеркнул министр.

Напомним, украинские Вооруженные Силы готовятся к участию в, по крайней мере, 7 многонациональных военных учениях НАТО.

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