Политика Украина открыла пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией

2020-06-17 20:00 567
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в соответствии с решением правительства будут открыты пешеходные и автомобильные пункты пропуска на границах с Беларусью и России.

Кабинет Министров Украины по предложению министра внутренних дел Арсена Авакова принял решение об открытии двух пунктов пропуска на границах с Беларусью и Россией. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", такое решение было принято на заседании правительства 17 июня.

"[Документ предусматривает] восстановление пешеходного сообщения в пунктах пропуска на госгранице с РФ и Беларусью в связи с постепенным ослаблением карантинных мер в Украине и пешеходного движения для граждан Украины и движения автомобильного транспорта в пунктах пропуска "Дольск" и "Вильча", – заявил Аваков.

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса действует с 12 марта. С 7 апреля государственную границу Украины можно было пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска.

С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На том же заседании правительство возобновило работу 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдовой, тогда как пункты пропуска на границах с РФ и Беларусью остались закрытыми.

На утро 17 июня общее число выявленных в Украине случаев COVID-19 выросло до 33 234, выздоровело 14 943 человека, а 943 умерли. За последние сутки от коронавирусной инфекции в стране умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек.

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Кабинет Министров Украины по предложению министра внутренних дел Арсена Авакова принял решение об открытии двух пунктов пропуска на границах с Беларусью и Россией. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", такое решение было принято на заседании правительства 17 июня.

"[Документ предусматривает] восстановление пешеходного сообщения в пунктах пропуска на госгранице с РФ и Беларусью в связи с постепенным ослаблением карантинных мер в Украине и пешеходного движения для граждан Украины и движения автомобильного транспорта в пунктах пропуска "Дольск" и "Вильча", – заявил Аваков.

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса действует с 12 марта. С 7 апреля государственную границу Украины можно было пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска.

С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На том же заседании правительство возобновило работу 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдовой, тогда как пункты пропуска на границах с РФ и Беларусью остались закрытыми.

На утро 17 июня общее число выявленных в Украине случаев COVID-19 выросло до 33 234, выздоровело 14 943 человека, а 943 умерли. За последние сутки от коронавирусной инфекции в стране умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/ukraina-otkryla-punkty-propuska-na-granice-s-belarusyu-i-rossiey-1504844.html
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