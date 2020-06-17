Коронавирус Кабмин запретил фурам днем въезжать в города во время жары

2020-06-17 21:30 138

Кабинет министров Украины запретил грузовикам въезжать в города в дневное время во время жары.

Трансляцию заседания правительства в среду, 17 июня, опубликовала "Страна".

Ограничения будут действовать при температуре воздуха свыше +28 градусов в населенных пунктах с 08:00 до 20:00 для грузовиков массой более 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн.

Для этого Кабмин поручил установить на дорогах соответствующие знаки и информационные щиты, а также обустроить площадки временного отстоя фур. Кроме того, с 20 июня и до конца лета правоохранители и "Укртрансбезопасность" будут организовывать работу совместных мобильных групп для выявления нарушений.

Также правительство поручило установить мобильные пункты габаритно-весового контроля возле предприятий, на которых постоянно осуществляется загрузка фур для дальнейшей перевозки грузов.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу несоблюдения фурами габаритно-весовых норм на украинских дорогах. По словам главы страны, каждая вторая фура, которая ездит по украинским дорогам, перегружена.

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