Политика Верховная Рада рассмотрит отставку Авакова

2020-06-17 22:00 138
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности вынес на рассмотрение парламента постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщили в пресс-службе партии Голос.

В соответствии со статьей 18 закона о Кабинете министров, парламент может уволить члена правительства по его заявлению, по представлению премьер-министра или президента, а также по собственной инициативе.

Постановление об увольнении Авакова с поста министра внутренних дел было зарегистрировано в Верховной Раде 5 июня. Его инициаторами выступили 55 народных депутатов, в частности, от фракций "Голоса" и "Слуги народа".

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