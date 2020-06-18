Коронавирус В Украине снова побили рекорд по заражению covid за сутки

2020-06-18 13:10 219
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По состоянию на 18 июня в Украине зафиксировано 34 063 случая заражения коронавирусом. За последние сутки болезнь подтвердили у 829 человек, сообщает СНБО Украины.

С начала эпидемии коронавируса в стране в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 966 человек, из них 23 – за последние сутки. Однако более 15 тыс. пациентов уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, глава МОЗ Украины Максим Степанов сообщил, Украина начала переговоры с рядом стран по предзаказу вакцины от коронавирусной инфекции.

В ближайшее время Кабмин планирует вынести в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за нарушение масочного режима во время карантина.

Обновленная ситуация по областям и городам тут

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