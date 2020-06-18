Глава государства Владимир Зеленский и его дети здоровы. Завтра они в очередной раз будут сдавать ПЦР-тесты.
Супруга президента Украины Елена Зеленская, которую ранее госпитализировали с коронавирусом COVID-19, проходит антибактериальную терапию. Об этом сообщает Офис президента в четверг, 18 июня.
Указано, что первая леди находится в изоляции в стационаре киевской больницы, под наблюдением врачей.
"Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность – 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленская стабильное", – говорится в сообщении.
В Офисе президента заверили, что глава государства Владимир Зеленский и его дети здоровы. Завтра они в очередной раз будут сдавать ПЦР-тесты.
На прошлой неделе сообщалось, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом. А во вторник, 16 июня, ее госпитализировали с диагнозом внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
После этого президент Зеленский перешел на особый режим работы.
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