Коронавирус В ОП рассказали о состоянии жены Зеленского

2020-06-18 19:30 342

Глава государства Владимир Зеленский и его дети здоровы. Завтра они в очередной раз будут сдавать ПЦР-тесты.

Супруга президента Украины Елена Зеленская, которую ранее госпитализировали с коронавирусом COVID-19, проходит антибактериальную терапию. Об этом сообщает Офис президента в четверг, 18 июня.

Указано, что первая леди находится в изоляции в стационаре киевской больницы, под наблюдением врачей.

"Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность – 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленская стабильное", – говорится в сообщении.

В Офисе президента заверили, что глава государства Владимир Зеленский и его дети здоровы. Завтра они в очередной раз будут сдавать ПЦР-тесты.

На прошлой неделе сообщалось, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом. А во вторник, 16 июня, ее госпитализировали с диагнозом внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

После этого президент Зеленский перешел на особый режим работы.

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