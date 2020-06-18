Коронавирус Соперник Лукашенко по выборам внезапно исчез

2020-06-18 20:30 240

Бабарико с сыном пропали по дороге в ЦИК

В Беларуси исчез главный соперник нынешнего главы государства Александра Лукашенка на президентских выборах Виктор Бабарико.

Об этом в Telegram-канале сообщили его сторонники.

Отмечается, что Виктор Бабарико с сыном Эдуардом утром, 18 июня, отправились в ЦИК, чтобы сдать очередную партию собранных подписей. С тех пор на связь ни сам кандидат в президенты Беларуси ни его сын не выходят.

«Сейчас они не выходят на связь, телефоны не доступны. ДФР дверь не открывает, комментариев не дает», — рассказали в штабе.

Отметим, что ранее Александр Лукашенко заявил, что его соперник на президентских выборах Виктор Бабарико «негодяй» и «коррупционер».

Позже Агентство теленовостей сообщило, что Бабарико и его сына задержали в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку, который ранее возглавлял Виктор Бабарико.

Сообщается также, что адвокатов к Бабарико не пустили, поскольку в здании КГК проходят учения.

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