Соперник Лукашенко по выборам внезапно исчез

Бабарико с сыном пропали по дороге в ЦИК
В Беларуси исчез главный соперник нынешнего главы государства Александра Лукашенка на президентских выборах Виктор Бабарико.
Об этом в Telegram-канале сообщили его сторонники.
Отмечается, что Виктор Бабарико с сыном Эдуардом утром, 18 июня, отправились в ЦИК, чтобы сдать очередную партию собранных подписей. С тех пор на связь ни сам кандидат в президенты Беларуси ни его сын не выходят.
«Сейчас они не выходят на связь, телефоны не доступны. ДФР дверь не открывает, комментариев не дает», — рассказали в штабе.
Отметим, что ранее Александр Лукашенко заявил, что его соперник на президентских выборах Виктор Бабарико «негодяй» и «коррупционер».
Позже Агентство теленовостей сообщило, что Бабарико и его сына задержали в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку, который ранее возглавлял Виктор Бабарико.
Сообщается также, что адвокатов к Бабарико не пустили, поскольку в здании КГК проходят учения.
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