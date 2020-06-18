Коронавирус Ляшко рассказал, как можно избежать возвращения жесткого карантина

2020-06-18 18:00 312

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил. что людям нужно придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения, если они хотят предотвратить возвращение ужесточенного карантина в стране.

По словам Ляшко, есть три простых совета в условиях коронавируса: носить маску, соблюдать дистанцию и чаще мыть руки. Эти правила помогут защитить вас и окружающих от массового распространения коронавируса.

Также Санврач отметил, что возвращения жесткого карантина не хотят ни граждане, ни бизнесмены, ни чиновники. Однако если санитарные нормы не будут выполняться, может возникнуть потребность вернуть более серьезные ограничения.

"Поэтому лучше выполнять эти нормы и забыть о жестком карантине, который могут ввести в случае стремительного роста количества случаев коронавирусной болезни", - подчеркнул Ляшко.

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