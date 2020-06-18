На Закарпатье новорожденному ребенку дали имя Зеленский

В мае 2020 года в Закарпатской области одному из новорожденных мальчиков дали имя Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции.
Имя Зеленский попало в перечень употребляемых имен вместе с такими, как Демьян, Леонард, Ян, Самэуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Огнедар (для мальчиков) и Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория (для девочек).
В то же время самыми распространенными именами мальчикоа в Закарпатье в мае были Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. А женскими — Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.
Всего же в течение первых пяти месяцев 2020 года отделами государственной регистрации актов гражданского состояния Закарпатской области зарегистрировано 5398 новорожденных, сообщает пресс-служба территориального управления Минюста.
Отметим также, что в январе 2013 года закарпатские СМИ сообщали об истории мальчика, который носит имя Янукович.
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