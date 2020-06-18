Политика На Закарпатье новорожденному ребенку дали имя Зеленский

2020-06-18 21:30 243

В мае 2020 года в Закарпатской области одному из новорожденных мальчиков дали имя Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции.

Имя Зеленский попало в перечень употребляемых имен вместе с такими, как Демьян, Леонард, Ян, Самэуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Огнедар (для мальчиков) и Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория (для девочек).

В то же время самыми распространенными именами мальчикоа в Закарпатье в мае были Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. А женскими — Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

Всего же в течение первых пяти месяцев 2020 года отделами государственной регистрации актов гражданского состояния Закарпатской области зарегистрировано 5398 новорожденных, сообщает пресс-служба территориального управления Минюста.

Отметим также, что в январе 2013 года закарпатские СМИ сообщали об истории мальчика, который носит имя Янукович.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире