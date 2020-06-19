Коронавирус В США ради спасения экономики пошли на отчаянный шаг

2020-06-19 15:05 264
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Возобновление работы предприятий началось во всех 50 штатах США в соответствии с планами, приостановленными ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.

"Каждый штат нашей страны снова открылся. И три четверти малых и средних предприятий теперь возобновят свою работу", - сказал он, выступая на заводе по производству металлоконструкций в штате Мичиган.

Власти на местах постепенно отменяют санитарно-эпидемиологические ограничения, введенные из-за коронавируса.

"Каждый божий день приближает нас к тому моменту, когда коронавирус станет достоянием прошлого", - заявил он.

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