Экономика Официальный и реальный курс валют на 19 июня - почем доллар и евро

2020-06-19 13:15 312

Нацбанк Украины установил на 19 июня курс доллара на уровне 26,76 грн., указано на сайте НБУ.

Так, за минувшие сутки доллар официально не только не подорожал, но и незначительно подешевел (на 1 коп).

Столько же по отношению к гривне потеряла и едивая валюта Евросоюза. Евро подешевело на 1 коп. и составляет 30,05 грн.

Рубль остался на прежнем уровне, его курс, как и днем ранее, составляет 0,384 грн.

В то же время более значительные изменения наблюдаются на наличном валютном рынке.

В пятницу средний курс доллара в украинских обменниках составляет 26,61-26,85 грн.,сообщает "Минфин". В украинских банках и обменных пунктах доллар в покупке подорожал на 7 коп., а в продаже подешевел на 15 коп.

Евровалюта в покупке подорожала сразу на 27 коп., однако в продаже подешевела на 31 коп. Реальный курс валюты ЕС сегодня составляет 29,70-30,10 грн.

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