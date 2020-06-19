Экономика Официальный и реальный курс валют на 19 июня - почем доллар и евро

2020-06-19 13:15 312
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Нацбанк Украины установил на 19 июня курс доллара на уровне 26,76 грн., указано на сайте НБУ.

Так, за минувшие сутки доллар официально не только не подорожал, но и незначительно подешевел (на 1 коп).

Столько же по отношению к гривне потеряла и едивая валюта Евросоюза. Евро подешевело на 1 коп. и составляет 30,05 грн.

Рубль остался на прежнем уровне, его курс, как и днем ранее, составляет 0,384 грн.

В то же время более значительные изменения наблюдаются на наличном валютном рынке. 

В пятницу средний курс доллара в украинских обменниках составляет 26,61-26,85 грн.,сообщает  "Минфин". В украинских банках и обменных пунктах доллар в покупке подорожал на 7 коп., а в продаже подешевел на 15 коп.

Евровалюта в покупке подорожала сразу на 27 коп., однако в продаже подешевела на 31 коп. Реальный курс валюты ЕС сегодня составляет 29,70-30,10 грн.

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Экономика

Официальный и реальный курс валют на 19 июня - почем доллар и евро 2020-06-19 13:15 312
Когда и на каких условиях Украина получит новый транш кредита МВФ 2020-06-19 09:38 291
Точный курс валют на сегодня - что происходит с долларом и евро 2020-06-18 11:43 873
Курс валют: доллар в Украине быстро приближается к отметке в 27 грн. 2020-06-16 10:39 1512

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