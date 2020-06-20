Экономика Украинцам показали, каким будет курс валют после выходных 22 июня

2020-06-20 10:18 30
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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу 19 июня.

Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.

По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 1 коп. и составил 26,76 гривен.

Евро также подешевел на 1 коп., составив 30,05 гривен.

Российский рубль остался на прежнем уровне – 0,384 гривен.

Ранее сообщалось, что украинцам во второй половине 2020 года могут повысить минимальную зарплату.

Так, по словам главы Минсоцполитики Марины Лазебной, в Украине размер средней зарплаты будет поднять на сумму в пятьсот гривен или выше. На данный момент проходят расчеты, какой именно станет новая средняя зарплата в стране.

Напомним, в мире продолжает бушевать экономический кризис, который вызванный глобальной пандемией коронавируса.

При этом позиции доллара США по отношению к евро одновременно с обвалом многих фондовых рынков значительно ослабели. Тем временем, в американском Федеральном резерве считают неутешительным прогноз о ближайшем будущем экономики страны, однако США могут избежать значительного роста инфляции.

Также сообщалось, что Украина является единственным государством в мире, которое во время пандемии коронавируса повысило кредитный рейтинг.

В Министерстве финансов сообщили, что Украина поднялась в рейтинге долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства стран после подписания новой программы с МВФ Stand-bу, а также получения первого транша.

Читайте также, Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что уже в июле или августе миссия Международного валютного фонда может осуществить визит в Украину.

Тем временем, в Кабинете министров Украины надеются, что точная дата визита будет названа в ближайшее время.

Следует отметить, что 12 июня Украина получила первый транш кредита от МВФ размером в 2,1 млрд долларов. Остаток разделят еще на четыре транша.

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