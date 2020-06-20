Коронавирус Шмыгаль заявил о повышении некоторых тарифов на лечение

2020-06-20 10:30 303

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство изменило некоторые тарифы на лечение.

Лб этом он сказал на заседании правительства.

«Имеется в виду, что государство будет тратить больше средств на пациентов, и врачам не нужно будет экономить на лечении украинцев», - подчеркнул Шмыгаль.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будут изменены тарифы на лечение острого инфаркта миокарда и мозгового инсульта.

По его словам 65% смертей в нашей стране – это именно от сердце-сосудистых заболеваний.

«Теперь вместо 16 001 гривны, которые были выделены на инфаркт миокарда, сумма составит 30 109 гривен. Из 19 332 гривен, выделенных на лечение острого мозгового инсульта, сумма тарифа составит 26 947 гривен. Также мы добавляем на экстренную помощь, существенно увеличивая ставку на предоставление этой помощи. Общая сумма будет 1 млрд 260 млн гривен», – разъяснил Степанов.

Он также добавил, что в повестку реализации программы о медицинском обслуживании населения нужно внести изменения – введение нового пакета к данной программе.

«Что именно предполагается изменениями, которые мы хотим внести? Это введение нового пакета к этой программе. Пакета поддержки наших учреждений здравоохранения, на которые мы предлагаем добавить 2 млрд 331 млн гривен», - сказал министр здравоохранения.

Он также подчеркнул, что эти деньги пойдут на финансирование учреждений, которые остались с меньшим финансированием по сравнению с 2019 годом. «Все, что выделяется из государственного бюджета, будет выделяться на уровне не меньше, чем это было в 2019 году. Изменения начнут действовать с июля этого года».

Ранее сообщалось, что Украина за минувшие сутки установила очередной антирекорд по числу новых случаев заболевания COVID-19. Существенный рост инфицирования наблюдается на протяжении последних 10 дней.

В частности, за минувшие сутки в стране зафиксирован 921 новый случай заболевания, из них 64 у детей и 161 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 182 человека. За сутки выздоровели – 586 человек, умерли – 19 человек.

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